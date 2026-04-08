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羚邦集團預告CON-CON海外巡迴站移師泰國 冀成亞洲跨界IP超級聯絡人

商業創科
更新時間：20:55 2026-04-08 HKT
發佈時間：20:55 2026-04-08 HKT

由羚邦集團（2230）全資舉辦的首個香港本地策劃、源於香港文化DNA的亞洲跨界IP潮流文化盛事「CON-CON HONG KONG 2026」，已於本月4至5日在香港亞洲國際博覽館圓滿舉行。羚邦創辦人兼董事會主席及首席執行官趙小燕表示，香港在IP產業方面更具備成為區域知識產權貿易樞紐的優勢，而CON-CON是一個由香港誕生的盛事IP，希望把這份優勢進一步轉化為一個真正屬於香港、由香港出發的文化盛事IP。

CON-CON將於明年繼續舉辦

趙小燕宣布，基於首屆CON-CON取得的理想成果及各界的積極回應，CON-CON將於明年繼續舉辦，進一步鞏固其作為香港原創「盛事 IP」的定位。她又指，集團亦將積極推進CON-CON的區域化發展布局，暫定首個海外巡迴站將移師泰國，藉此把香港策動的文化盛事模式延伸至亞洲更多市場。

望拓文化產業發展空間

展望未來，該集團指，將繼續發揮其作為亞洲跨界IP「超級聯絡人」的優勢，進一步推動內容、品牌、創作者與市場之間的高效連結，持續提升CON-CON的文化影響力、商業價值及國際能見度，為香港以至亞洲文化產業開拓更廣闊的發展空間。

政府將持續推動本地IP的發展

另外，商務及經濟發展局副局長陳百里表示，政府將持續推動本地IP的發展，優化本地IP制度，確保制度與時並進、緊貼國際發展趨勢並切合香港經濟需要，以激勵本地文創產業持續發展，並帶動不同領域的相關產業鏈。

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