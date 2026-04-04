OpenAI人事大變動 COO轉攻私募合作 向企業銷售軟件

有傳今年內啟動IPO的OpenAI，管理層出現重大變動，據彭博報道，OpenAI長期擔任首席營運官(COO)的Brad Lightcap將轉任「特別項目負責人」，直接向行政總裁奧特曼匯報。他的主要工作之一是推動 OpenAI 與私募股權公司合作，向企業銷售軟件。該公司最近任命的首席營收官Denise Dresser將接手Lightcap的部分原有職責。

與此同時，首席營銷官Kate Rouch因專注癌症治療而辭職，並計劃在健康狀況許可下以更有限的職責回歸崗位。公司正在尋找新的首席營銷官人選。

此外，負責AGI業務、並統籌公司核心業務的首席執行官Fidji Simo，也將因神經免疫疾病需要接受新療法，預計休假數周。

OpenAI聲明：加速企業級應用落地

這些人事變動發生在 OpenAI 剛完成1220億美元融資、估值達8520億美元，並且正在尋求上市的關鍵時刻。

OpenAI聲明強調，公司正專注於推進前沿研究、擴大接近10億用戶規模的全球用戶基礎，並加速企業級應用落地。公司具備持續執行戰略的能力，能夠保持穩定和發展動能。

