Anthropic「封殺」龍蝦 使用OpenClaw等工具需額外收費

人工智能初創公司Anthropic宣布，自4月4日起，Claude 訂閱方案不再涵蓋 OpenClaw（俗稱「龍蝦 」） 等第三方工具的使用額度，訂閱用戶若繼續透過OpenClaw使用 Claude，必須採用按用量計費，費用另外計算。

必須採用「按量付費」方案

根據該公司周五發給用戶的電郵，自4月4日美東時間下午 3 點起，用戶「將無法再使用 Claude 訂閱額度於第三方工具，包括 OpenClaw」。如果用戶想繼續透過 Claude 使用 OpenClaw，就必須採用「按量付費」方案，並且會與 Claude 訂閱分開計費。

原訂閱方案非為第三方工具設計

Anthropic Claude Code 高層 Boris Cherny 表示，用戶仍然可以透過 Claude 登錄使用這些工具，但需要額外的使用套組，或使用 Claude API 金鑰。他說：「我們一直努力滿足 Claude 不斷增加的需求，而我們的訂閱並非為這些第三方工具的使用模式設計。容量是一項需要謹慎管理的資源，我們優先服務使用我們產品和 API 的客戶。」

OpenClaw創辦人表示，他與董事 Dave Morin曾試圖說服Anthropic，「但我們能做到的最好結果只是將此政策延後一周」。

Anthropic近日推3款類似功能產品

事實上，Anthropic近日陸續推出了Claude Code Channels（整合 Telegram 與 Discord 的代理人介面）、Claude Cowork（面向知識工作者的企業版代理人平台），以及 Claude Dispatch（透過手機遠端控制桌機執行任務）。據報這三款產品的功能與 OpenClaw 高度重疊，有科技媒體更直接將Claude Code Channels 稱為「OpenClaw 殺手」。

