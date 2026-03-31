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港交所公布無紙化新收費 近九成小型券商受惠 議員憂造成不公平現象

商業創科
更新時間：09:56 2026-03-31 HKT
發佈時間：09:56 2026-03-31 HKT

為配合推行無紙化，港交所（388）昨日亦公布新收費模式，主要涉及調整股份提取費、股份託管費，登記及過戶費，以及新增中央結算系統會籍費。港交所預計，在新收費實施的第一年，將有接近九成的小型券商繳付更低費用。

股份提取費按從價基準收取

根據港交所資料，新制度實行後，股份提取費將重組為按從價基準收取，收取股份總值的0.015%，最低收費為10元。至於股份託管費亦將重組為因應不同股份組合價值收取不同費率，例如每日股份組合價值首100億元的年費率為0.00625%；100億元以上至200億元，年費率為0.0060%，最高為3萬億元以上的0.000875%。同時取消登記及過戶費，以簡化整體費用架構。

另外，新增中央結算系統會籍費，按已登記證券的平均組合價值計算，如10億元以內，年度會員費為1.2萬元；10億元以上至200億元是5萬元；200億元以上是15萬元。

港交所指出，為減輕結算參與者過渡至無紙證券市場時的財務負擔，組合價值10億元以內的結算參與者，首年約1.2萬元會籍費將被豁免。不過，立法會金融服務界議員李惟宏指出，在新收費模式下，不少結算參與者需要繳交更多費用，其中股份託管費會因應不同股份組合價值收取不同費率，對不同規模的結算參與者造成不公平現象，而中央結算系統會籍費亦是一個全新的費用，將增加結算參與者的成本。

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