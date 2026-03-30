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日官員強烈警告可能採「果斷措施」 日圓跌穿160後回升 

商業創科
更新時間：11:52 2026-03-30 HKT
發佈時間：11:52 2026-03-30 HKT

隨着日圓上周末跌穿每美元兌160大關，創下自2024年7月以來最弱水平，日本官員已向投資者發出至今為止最強烈的口頭警告。日圓兌美元今早一度貶至160.46後回升，暫報159.78水平；每百日圓兌港元則升約0.83%，報4.9算。

據彭博報道，日本財務省負責國際事務的副財務大臣三村淳周一（30日）表示，注意到投機活動在原油期貨市場及外匯市場皆持續升溫，若當前狀況持續，當局可能需要採取「果斷措施」，甚至表示「準備好在各條戰線作出回應，我們的關注點是廣泛且全面的」，暗示干預範圍將不僅限於外匯市場，更可能延伸至原油期貨市場。

植田和男：密切關注匯率走勢

另外，日本央行總裁植田和男在國會的發言亦為日圓帶來支持，強調匯率變動對經濟及物價有重大影響，央行正密切關注匯率走勢。他表示，將在仔細考慮各種當前金融和經濟狀況，以及其驅動因素的影響後，再作出政策決定。

報道提到，隨著市場預期中東衝突可能持續，在避險需求及能源價格飆升加劇通脹憂慮下，市場削減對美國聯儲局減息的預期，美元因而受惠走強，日圓則持續承壓。同時，伊朗戰爭的後續影響亦打擊了日本國債，推高債息及政府的借貸成本。

財務大臣周一會見G7代表

此外，財務大臣片山皋月將於周一會見七國集團（G7）財長及能源部長，預料將與各國代表討論相關問題。她上周曾表示，全球決策者對近期市場的劇烈波動日益感到擔憂。 

事實上，日本當局自2022年底以來，已動用超過24萬億日圓（約1,500億美元）干預匯市以支撐日圓。而最近一次操作發生在2024年7月，當時日圓同樣跌穿160大關；而在此之前的4月及5月，日本更進行史上最大規模的日圓支撐干預。

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