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商湯將推出全新模型 複雜任務完成率高達九成 徐立：未來AI需理解多模態信息

商業創科
更新時間：09:16 2026-03-30 HKT
發佈時間：09:16 2026-03-30 HKT

商湯集團（020）今年第二季度將推出基於全新NEO架構的大模型，集團董事長徐立表示，NEO可在圖像思維與語言思維之間自由切換，處理實際業務問題效率更高。徐立直言，純語言模型數據日趨飽和，同質化嚴重，行業競爭淪為拼降本、拼Token價格。他認為，未來AI操作系統及智能體必須真正理解多模態信息，「而不是把語音、圖像都轉成文本再處理，否則就像動物龍蝦一樣又聾又瞎。」

據介紹，新一代模型複雜任務完成率達94.3%，而行業主流混合模型如龍蝦約為50%，且Token消耗不足其一半。新模型在辦公場景價值尤其明顯，從資料搜集、深度分析到生成報告與PPT，全流程體驗和智能體效率都會提升。徐立又稱，AI行業不應再以Token用量為計價單位，「我們不按Token收費，是按『解決一個問題』收費。」推出全新大模型同時，商湯預計今年第二季度，旗下產品將完成全面Agent化升級。

今年資本開支將與收入增長呈線性關聯

算力方面，商湯已完成與寒武紀、海光等國產芯片的深度兼容，具備萬卡級混訓能力。集團與寧德時代合作，去年電費成本降低7%。目前總算力約4萬P，其中國產算力約6000P，CFO王崢透露，2026年國產算力佔比將進一步提升，新一年資本開支將與收入增長呈線性關聯。

出海策略方面，商湯以視覺業務先行，在海外自建基礎設施，年初已在東南亞簽下訂單。徐立認為，單純Token業務出海容易陷入低價內卷，視覺業務模式更可持續。

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