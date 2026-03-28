畢馬威英國審計部門據報裁員 最多或涉440人
更新時間：16:36 2026-03-28 HKT
發佈時間：16:36 2026-03-28 HKT
發佈時間：16:36 2026-03-28 HKT
彭博引述知情人士報道，畢馬威英國已向其審計業務部門近600名員工表明，其崗位面臨被裁撤的風險。
報道指，受影響員工被告知可能面臨裁員，具體取決於冗員調查的結果。另一位知情人士指，如果該提案在諮詢程序後推進實施，預計最多440人將離開該業務部門。
發言人確認 「決定並非輕率作出」
畢馬威英國發言人在聲明中表示，當前市場環境下，其審計團隊部分領域的人員流失率非常低，「因此我們提議對這些領域進行規模調整。這一決定並非輕率作出。」
知情人士指，此次裁員主要針對已取得會計師資格的助理經理崗位。這一計劃影響該部門7100名員工中的約6%。
除了畢馬威，部分諮詢公司早前已經開始裁員，麥肯錫早前計劃裁減約10%的員工人數，或在未來18到24個月內將分批裁員數千名員工。
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