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香港擬豁免私募對沖基金經理表現費稅款 業界：將顛覆行業遊戲規則

商業創科
更新時間：16:45 2026-03-27 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-27 HKT

據彭博報道，香港政府正接近提出一項稅務修訂，擬豁免私募股權基金及對冲基金經理從附帶權益（Carried Interest）及表現費（Performance Fees）所得收益繳納稅款。業界人士直言，此舉若涵蓋對冲基金，將成為顛覆行業遊戲規則的改變者。

根據3月2日提交予立法會的建議文件，這項免稅優惠將同時適用於企業及個人稅務層級。透過將豁免範圍擴大至個人，香港期望能夠吸引更多頂尖資產管理人才落戶香港，以面對新加坡、杜拜等其他金融中心的激烈競爭。

報道指，政府目標在今年上半年向立法會提交相關法案，並計劃將規則追溯適用於2025年。

Alvarez & Marsal Tax香港區董事總經理Adam Williams表示，如果這項稅務優惠得以落實，將為合資格私募股權經理提供明確性，使其無論基金註冊於何地，均可在香港享有附帶權益豁免。

他更指出，雖然具體細節仍有待確認，但部分對冲基金仍有機會透過重組架構來享受免稅附帶權益，這將成為資產管理行業該領域的遊戲規則改變者。

現行0%稅率僅限私募股權

目前，香港的0%優惠稅率僅適用於私募股權投資的附帶權益，且在實際申請操作上相當繁複。附帶權益是指私募股權或創投基金的普通合夥人，作為其投資管理服務的回報而分成的利潤。而對冲基金傳統上按投資利潤的20%收取表現費用，但近年面臨壓力，需滿足包括基金淨值超越「高水位線」等條件。

今年的《財政預算案》中已宣布，將擴大基金免稅制度的涵蓋範圍至單一投資者基金。3月提案亦建議文件進一步提議將退休基金及捐款基金納入優惠範圍。此外，提案亦擬將更多類別資產列為合資格投資項目以享徵費減免，包括數位資產、保險連結證券、碳信用、貴金屬及特定大宗商品。

財經事務及庫務局局長許正宇重申，政府計劃將稅務寬減延伸至家族辦公室及私募信貸基金。同時，若企業選擇透過香港進行內部現金管理，政府亦擬為企業財資管理提供稅務優惠。

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