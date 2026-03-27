應對AI挖角潮 蘋果向iPhone設計師發獎金 最高料40萬美元

據彭博引述知情人士報道，蘋果公司（AAPL）本周向iPhone硬體設計師發放罕見的獎金，以防他們流向OpenAI等正在開發自有設備的人工智能（AI）初創公司。

知情人士透露，公司向iPhone產品設計團隊的多名成員發放了價值數十萬美元的特別獎金。

報道指，蘋果管理層日益擔心潛在競爭對手挖走工程師，OpenAI已成為一大威脅，該公司邀請前蘋果設計主管Jony Ive幫助設計新一代以AI為核心的產品。

股票單位形式分四年發放

知情人士稱，這些獎金以股票單位形式發放，分四年歸屬，這意味著員工須留在蘋果才能獲得全部收益。這是蘋果股權薪酬方案的常見結構。

不同於蘋果通常發放的獎金，這些獎勵在整個歸屬期內的價值通常約為20萬至40萬美元。根據公司股價表現，這些激勵方案最終可能帶來更高回報。

OpenAI等跳槽獎百萬美元

員工將此次加薪視為蘋果對近期初創公司加大招聘力度的直接回應。不過，這些獎金仍遠低於OpenAI等公司提供的水平。某些情況下，為吸引蘋果工程師跳槽，這些公司向個人提供每年約100萬美元的股票獎勵。

另外，據報蘋果停產了Mac Pro桌上型電腦，這是該公司面向影片編輯、攝影師和其他高級用戶的最高端電腦。該公司已將這款售價6,999美元的電腦從其網站上移除。自 2023年蘋果發表首款搭載自研M2 Ultra晶片的機型以來，這款產品已一直沒有更新。隨著尺寸較小的Mac Studio的推出，Mac Pro在蘋果公司電腦產品線中的重要性已日益下降。

報道又指，Mac Pro的銷量亦一直低迷，蘋果在過去幾周一直在逐步減少其在零售店的庫存。