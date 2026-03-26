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Arm聯手Meta發布首款量產AI CPU 股價單日暴漲15%

商業創科
更新時間：17:52 2026-03-26 HKT
發佈時間：17:52 2026-03-26 HKT

半導體架構巨頭Arm周三（25日）股價暴漲超過15%，主因是公司正式發布首款量產級數據中心處理器Arm AGI通用AI CPU。Arm傳統上僅向蘋果、英偉達（Nvidia）等企業授權其IP架構，用於自研晶片。隨著AI模型從「訓練」轉向更普及的「推理」場景，加上AI助理應用崛起，CPU在數據中心的重要性日益凸顯。

該晶片是Arm與Meta聯合研發，Meta將在其數據中心內部署這款晶片，並搭配其自研定制晶片使用。除Meta外，Arm還與Cerebras、Cloudflare（NET）、F5（FFIV）、OpenAI、Positron（POSC）、Rebellions、思愛普（SAP）等企業展開合作，將晶片用於智能體AI等相關應用。

Arm此次不僅發布了晶片，還同步推出可大規模運行的伺服器機櫃。Arm聲稱，雖然目前數據中心市場由英特爾及AMD的X86架構晶片主導，但其新款AGI CPU的單機櫃性能，可達上述平台的兩倍。

美銀：市場競爭激烈且空間有限

儘管華爾街對Arm的新晶片反應熱烈，但美國銀行全球研究分析師Vivek Arya在報告中指出，CPU市場競爭已極為激烈。X86與Arm架構的現有廠商均擁有更全面的產品組合與成熟的軟件生態系統。超大規模雲廠商均有自研定制CPU，而Arm核心客戶Meta及OpenAI，已與AMD和英偉達簽訂了現有CPU合作協議，因此Arm AGI CPU的市場空間有限。

事實上，Meta與英偉達本月初才宣佈擴大合作，英偉達將向Meta提供至今規模最大的Grace純CPU伺服器部署方案。上周，AMD亦宣佈與Meta達成合作，包括提供搭載其下一代Verano CPU的伺服器產品。

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