金管局今年整體加薪2.65% 視表現發放最高20%浮薪
更新時間：10:43 2026-03-26 HKT
發佈時間：10:43 2026-03-26 HKT
發佈時間：10:43 2026-03-26 HKT
金管局公布2026年度薪酬檢討結果，員工整體固定薪酬調高2.65%。該薪酬檢討由外匯基金諮詢委員會轄下的管治委員會進行。財政司司長透過外匯基金諮詢委員會，批准管治委員會的建議。
財政司司長批准金管局員工的整體固定薪酬調高2.65%，另撥出相當於固定薪酬的1.35%以獎勵表現出色的員工。此外，員工將會獲發總額相當於薪酬總額20.04%的浮動薪酬，而分配予個別員工的實際數額會按其2025年度工作表現釐定。浮動薪酬是發給工作表現達到或超越指定水平的員工的一次過款項。
財政司司長在決定金管局員工的年度薪酬調整時，考慮了管治委員會透過外匯基金諮詢委員會提出的建議，以及管治委員會對金管局在過去一年的表現評估、獨立人力資源顧問公司進行的金融業薪酬調查結果，以及其他相關因素。
最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
2026-03-24 15:48 HKT
58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇
2026-03-25 11:00 HKT