金管局今年整體加薪2.65% 視表現發放最高20%浮薪

金管局公布2026年度薪酬檢討結果，員工整體固定薪酬調高2.65%。該薪酬檢討由外匯基金諮詢委員會轄下的管治委員會進行。財政司司長透過外匯基金諮詢委員會，批准管治委員會的建議。

財政司司長批准金管局員工的整體固定薪酬調高2.65%，另撥出相當於固定薪酬的1.35%以獎勵表現出色的員工。此外，員工將會獲發總額相當於薪酬總額20.04%的浮動薪酬，而分配予個別員工的實際數額會按其2025年度工作表現釐定。浮動薪酬是發給工作表現達到或超越指定水平的員工的一次過款項。

財政司司長在決定金管局員工的年度薪酬調整時，考慮了管治委員會透過外匯基金諮詢委員會提出的建議，以及管治委員會對金管局在過去一年的表現評估、獨立人力資源顧問公司進行的金融業薪酬調查結果，以及其他相關因素。

