SpaceX擬募資750億美元衝擊史上最大IPO 估值1.75萬億美元僅次五大科技巨頭

馬斯克旗下的火箭製造商SpaceX正在考慮將首次公開募股（IPO）的募資規模定在約750億美元，該數字遠超Saudi Aramco於2019年籌集的290億美元，成為有史以來最大規模的IPO。

報道指，SpaceX曾暗示目標籌資500億美元，但管理層早前與投資者會面時，將該數字再增加250億美元。

據悉，馬斯克目前為SpaceX設定的估值目標約為1.75萬億美元。目前美國上市公司中，僅有五家市值高於此水平，包括英偉達（Nvidia）、蘋果（Apple）、Google母公司Alphabet、微軟（Microsoft）及亞馬遜（Amazon）。

趕在馬斯克生日與木星金星對齊時上市

SpaceX尚未向美國監管機構提交IPO招股說明書草案，但可能在未來幾天內提交，因為該公司目標是在6月前完成上市，以配合馬斯克的生日以及木星與金星對齊。

報道指，參與的銀行家正在考慮允許現有股東在上市首日出售持股，這將打破公司上市後180天內禁止內部人士套現或交易股份的規定。同時，SpaceX正在考慮所謂的「分階段解禁」安排，允許初始投資者在數月內逐步減持股份。該人士表示，這筆IPO「規模太大，無法一次性完全解禁」。

證券交易所紛紛修改規則 助公司快速納入旗艦指數

近期，主要證券交易所已提議修改上市規則，為大型新上市公司提供快速納入指數的通道。

納斯達克（Nasdaq）上月建議，任何新上市公司若其整體市值能排入其旗艦指數「納斯達克100」指數成分股的前40名內，即可在上市後僅15個交易日內加入該指數。目前，新成分股只能在年度指數重組時，替換被剔除的成分股，或在發生分拆的情況下加入。

納斯達克還提議取消其10%的最低流通股比例要求，目前SpaceX計劃發行不到5%的股權。

除此之外，紐約證券交易所（NYSE）本月初表示，已針對市值超過該指數前50大公司的新上市公司，推出納入「紐交所100指數」的「快速納入」規則。

