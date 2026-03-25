無紙證券市場今年內推出 未來市場改革措施持續推出

本港監管機構講解市場基建最新情況。無紙證券市場（USM）將於今年內推出，證監會市場監察部執行董事梁仲賢表示，該制度是優化香港的金融基礎的重要一步，引入USM之後，投資者可以使用電子方式以自己名義持有證券，以後交易將會更方便和快捷，如投資者將來可把股票轉讓或存倉，所需的時間將大幅縮短。

他續指，USM對於發行人而言，將有助其企業管治，及增加投資者的參與度；在券商方面，其現行運作模式不會有太大改變，將會繼續在結算和交易兩個環節中擔任重要角色。

無紙證券市場讓交易將會更方便和快捷

港交所首席營運總監劉碧茵表示，香港匯聚了全球資本，擁有充裕的流動性，並且與亞洲機遇高度互聯互通，但這遠不夠，本港仍將需要持續優化市場結構，以讓投資、交易和風險管理更加高效便捷，港交所一直以來與持份者合作，以優化各項制度。

來改革措施將持續推出 維護香港市場競爭力

財經及事務及庫務局局長許正宇亦說，香港市場去年表現強勁，成續絕非偶然，而是多年來各界持續優化市場制度、完善監管架構，及推動市場改革下的成果。他續指，本港各監管機構和市場也參與者保持合作，令本港市場穩健成長，面對全球金融格局的變化，本港的無紙化、探索T+1結算週期等未來改革措施將持續推出，繼續維護香港國際金融中心的競爭力。

