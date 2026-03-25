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中人壽去年多賺44.1% 總保費突破7000億元人幣

商業創科
更新時間：19:22 2026-03-25 HKT
發佈時間：19:22 2026-03-25 HKT

中國人壽（2628）公布截至去年底止業績，錄得純利1540.78億元(人民幣‧下同)，按年增長44.1%,每股盈利5.45元，派末期息0.618元，按年增37.3%，分紅總額達人民幣241.95億元，按年增加31.7%。 

收入按年增16.5% 總保費突破7000億元

期內，中國人壽收入6160.65億元，按年升16.5%，其中保險服務收入2141.36億元，增28.7%；利息收入增6.1%至1282.86億元；投資收益亦增44.7%至2554.11億元。

中國人壽去年總保費突破7000億元，約7298.87億元，按年增長8.7%，譜寫行業新紀錄；一年新業務價值457.52億元，按年增長35.7%，增速創2017年以來同期新高。另外，該集團實現近年最好投資業績，總投資收益達3876.94億元，按年提升25.8%，總投資收益率6.09%，按年提升59個基點。

中人壽： 保險競爭格局持續深化

展望未來，中國人壽表示，當前外部環境複雜多變，戰略機遇和風險挑戰並存，不確定難預料因素增多。行業資產負債管理難度仍然較大，保險競爭格局持續深化，科技巨頭 、互聯網平台等跨界競爭將更趨激烈，行業仍處於新舊動能轉換期，轉型升級的緊迫性進一步提升，預期2026年度，集團資金能夠滿足保險業務支出以及新的一般性投資項目需求。同時如未來有發展戰略實施計劃，將結合資本市場情況進行相應的融資安排。 

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