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黃仁勳宣稱AGI時代降臨 「龍蝦」有能力營運10億美元企業

商業創科
更新時間：12:32 2026-03-25 HKT
發佈時間：12:32 2026-03-25 HKT

綜合內媒報道，英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳在知名科技播客Lex Fridman Podcast中表示，「通用人工智能（AGI）時代已經到來」，並指AI已具備建立和營運10億美元企業的能力。

資本主義定義AGI

黃仁勳對AGI作出「重新定義」。長期以來，科技界對AGI定義爭論不休，多圍繞以人為中心的測試或特定任務。然而黃仁勳將AGI定義為「建立和運營一家10億美元企業的能力」，採取完全資本主義式的衡量標準。

他指出，Claude等模型完全有可能創造出網絡服務或有趣小應用，突然間吸引數十億人以50美分的價格使用，「只要不指望這種成功永遠持續下去」。

「龍蝦員工」成創業新趨勢

隨著AI智能體OpenClaw（即「龍蝦」）興起，「養隻龍蝦當員工」似乎越來越可能成為現實。AI智能體從大模型接口進化為能調用工具、執行任務的「數字員工」，為創業者和小微企業打開新發展可能。

工程師需求不減反增

儘管黃仁勳對AI前景充滿信心，但他坦言AI無法取代人類工程師。他強調，「英偉達軟件工程師的數量將會增長，而不是減少。」他預言未來編程人口將從3000萬擴展至10億，「每個木匠都會是程序員，每個水管工都會因此瘋狂」。

對於英偉達能否邁向10萬億美元市值，黃仁勳表示，「這個數字只是一個數字。但英偉達的增長極大概率會發生，在我看來是必然的。未來實現3萬億美元營收並非不可能」。

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