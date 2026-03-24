萬洲國際生物公允價值調整前的純利按年增加8.2% 並預期今年將繼續是充滿不確定性一年

萬洲國際(288)公布截止去年底業績，錄得生物公允價值調整前的純利15.91億元（美元，下同），按年減少8.2%；生物公允價值調整後的純利15.67億元，按年減少2.8%；每股基本盈利12.21美分，擬派發末期息每股0.41港元，按年增2.5%。

去年收入280.26億元，按年增長8%，萬洲國際指出，增加由於豬肉銷量及肉製品的平均售價上升，經營利潤亦增加8.7%至26.12億元，此乃由於集團豬肉業務的利潤水平顯著上升。

肉製品中國的收入減少4.8%

萬洲國際肉製品於2025年的收入增加3.8%至141.78億元，其中中國的收入減少4.8%，主要是因爲銷量減少。在北美，收入增加5.3%，此乃由於平均售價隨原材料成本上升而有所增加。在歐洲，年內收入亦上升12.9%，主要是由於銷量及平均售價均有所上升。

肉製品的銷量按年下跌1.5% 中國需求消費疲弱

於2025年，萬洲國際肉製品的銷量按年下跌1.5%至305.4萬公噸。該集團指，在中國由於需求疲弱及消費市場動態不斷變化帶來的持續挑戰，銷量下跌3.8%。儘管銷量的按年比較於2025年下半年有所改善，但集團在產品及渠道轉型方面的努力尚未全面取得預期成果。至於北美的銷量於2025年保持相對穩定，且產品組合持續改善。在歐洲，由於Argal（西班牙預製肉類及其他肉製品生產商）的貢獻增加，集團的銷量增加2.8%。

在中國推行產品和渠道轉型 以應對消費市場演變

展望未來，該集團指，今年將繼續是充滿不確定性的一年，但相信集團的經營將維持穩健，集團將會繼續專注於核心肉製品業務，在中國推行產品和渠道轉型，應對消費市場演變；在美國化解成本上漲壓力，保持高盈利水平；在歐洲擴大規模，提升利潤貢獻。

