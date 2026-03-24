富達調查顯示AI投資熱潮帶動企業信心 創疫情後最樂觀水平

《富達國際 2026 年分析師調查》指出，前所未見的AI投資熱潮，帶動企業信心回升至新冠疫情後最樂觀水平。富達國際分析師表示，持續看好AI發展，所有覆蓋資訊科技行業的分析師均認為該行業目前並未出現估值過高的情況。是次調查根據富達分析師與全球各行業企業管理層進行逾20,000次會議的綜合觀點，受訪者為超過120名股票、固定收益及另類投資分析師。

科技行業未現估值過高 憂慮逐步緩和

調查顯示，預期所研究企業未來一年投資信心提升的分析師，比例已回升至接近歷史高位。分析師普遍同意，全球經濟正處於近年最大型的投資周期之一，AI及相關基礎設施投資正推動企業樂觀情緒。儘管富達分析師對本輪AI投資熱潮及長期盈利可持續性仍有不同討論，普遍認為科技行業估值脫離基本面的憂慮正逐步緩和。調查顯示，約81%的資訊科技企業管理層對未來一年持「較為或顯著更有信心」的看法，而原材料行業的相關比例亦達 65%。

富達國際分析師及基金經理蔡騰崙表示，高度積極投資將惠及整個AI價值鏈。隨著超大規模雲端服務商（hyperscalers）上調資本開支至高於市場預期，相關投資將傳導至受惠價值鏈各層，包括AI基建供應商，以及其上游供應商。市場目前尚未充分反映當中的強大增長潛力。

SaaS應用被AI全面取代憂慮屬過度反應

AI亦令市場開始重新評估科技行業中其他板塊，尤其是過往被視為投資組合中最具可預測性的軟件行業。相關拋售自2025年底開始，並於2026年持續加劇，市場普遍憂慮「軟件即服務（SaaS）」應用或會被AI全面取代。然而，不少富達分析師認為，市場對拋售軟件企業屬過度反應，並高估其在AI主導新環境下被取代的風險。

同時，效率提升的幅度因行業及企業而異。例如，多名富達金融業分析師指出，AI有助更有效地評估客戶信貸狀況，並加快反洗黑錢審查流程；在工業領域，AI則用於改善貨運代理的定價演算法，以及分析地質數據以協助能源企業發掘新資源。

投資AI相關企業 合計收入增2000億美元

蔡騰崙補充，雖然市場上有企業因應AI而縮減人力，但更常見的是員工人數維持不變情況下提升生產力，包括透過技能再培訓或重新部署節省成本範圍。就投資規模而言，AI已超越近年所有其他市場主題。過去三年投放最高AI相關投資的企業，其合計收入已增加約2,000億美元。