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SK海力士擬赴美上市 集資最多100億美元 擬用於擴充AI晶片產能

商業創科
更新時間：16:51 2026-03-24 HKT
發佈時間：16:51 2026-03-24 HKT

據彭博報道，韓國晶片製造商SK海力士正尋求通過潛在的美國上市籌集10萬億至15萬億韓元（約100億美元）。報道引述消息指，SK海力士計劃發行新股，以美國存託憑證（ADR）形式上市。潛在所得款項擬用於建設AI基礎設施，包括在韓國龍仁市建設半導體產業集群，以及擴大記憶體產品產能。

SK海力士發言人回應，包括發行ADR在內的多項提升股東價值措施目前正在審議中，但尚未有任何最終決定。

若成功在美國上市，該公司將能接觸新的投資者群體，並有助於縮小其與全球競爭對手之間的估值差距。SK海力士為全球記憶體晶片熱潮的最大受益者之一，該公司股價過去一年上漲366%，成為韓國基準綜指（Kospi）升110%的關鍵因素之一。

SK海力士今年註銷了約1,530萬股庫藏股，價值約12.2萬億韓元，以提升股東價值。潛在美國上市的規模可能約佔已發行股份的2.4%，大致相當於註銷的庫藏股數量。

另外，韓國《每日經濟新聞》引述消息指，SK海力士已向投資銀行徵求建議書，以選擇其上市承銷商。

計劃斥資79億美元 買入晶片製造機

另外，SK海力士早前宣佈，計劃斥資11.9萬億韓元（約79億美元），向阿斯麥（ASML）購買尖端的極紫外光刻（EUV）晶片製造設備，加大對下一代記憶體產品的投入，以滿足日益增長的AI需求。該訂單有效期至2027年，是同類訂單中規模最大的一筆。

報道指，EUV機器每台售價可達數億美元，對於先進DRAM（動態隨機存取記憶體）和高頻寬記憶體（HBM）的生產至關重要。ASML設備的其他主要買家包括三星和台積電。

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