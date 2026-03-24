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阿里巴巴達摩院發佈新AI處理器 綜合性能為上代3倍以上

商業創科
更新時間：11:33 2026-03-24 HKT
發佈時間：11:33 2026-03-24 HKT

阿里巴巴（9988）旗下達摩院在上海舉行「2026玄鐵RISC-V生態大會」，正式發布新一代旗艦處理器「玄鐵C950」。

阿里巴巴最新報121元，升1%。

據內媒報道該處理器採用5納米制程，頻率達3.2GHz，單核性能首次突破70分，綜合性能為上一代「玄鐵C920」的三倍以上。

報道指，新產品採用開源RISC-V架構，適用於雲計算、生成式AI、高端機械人及邊緣計算等領域。玄鐵C950利用RISC-V開源開放特性，搭載自研AI加速引擎，首次原生支持Qwen3及DeepSeek V3等千億參數大模型，有望成為AI Agent時代的新型高端CPU。

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