阿里巴巴達摩院發佈新AI處理器 綜合性能為上代3倍以上
更新時間：11:33 2026-03-24 HKT
發佈時間：11:33 2026-03-24 HKT
發佈時間：11:33 2026-03-24 HKT
阿里巴巴（9988）旗下達摩院在上海舉行「2026玄鐵RISC-V生態大會」，正式發布新一代旗艦處理器「玄鐵C950」。
阿里巴巴最新報121元，升1%。
據內媒報道該處理器採用5納米制程，頻率達3.2GHz，單核性能首次突破70分，綜合性能為上一代「玄鐵C920」的三倍以上。
報道指，新產品採用開源RISC-V架構，適用於雲計算、生成式AI、高端機械人及邊緣計算等領域。玄鐵C950利用RISC-V開源開放特性，搭載自研AI加速引擎，首次原生支持Qwen3及DeepSeek V3等千億參數大模型，有望成為AI Agent時代的新型高端CPU。
最Hit
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
2026-03-23 10:58 HKT
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
2026-03-23 09:00 HKT
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
2026-03-22 12:00 HKT
照顧植物人弟弟22年！女歌手親吐24小時全年無休：「放下他要醒來的執著！」
2026-03-23 11:28 HKT