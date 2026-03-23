新鴻基公司多元化投資應對波動 「無人能從中東現狀獲益」續看好本港樓市

地緣政治風險持續發酵，新鴻基公司（086）副行政總裁Antony James Edwards表示，已做好充分準備，考量波動和風險溢價帶來的機遇，公司多元化的投資組合及資產支持型信貸策略，使其在當前環境中保持穩健，並對香港房地產及內地的長期前景充滿信心。

短期不確定性加劇市場波動

談及中東局勢，Antony James Edwards說：「無人能從中東的現狀中獲益」，認為短期不確定性將加劇市場波動，並說：「當前人們更追求確定性，而非單純尋找機遇」，多元化將是投資的首要原則之一。

隨著市場對私募信貸焦慮情緒蔓延，Antony James Edwards指，該公司偏向資產抵押類信貸項目，並笑稱「市場上的投資想法雖多，但優質項目並不多見」，其每年約考察2,000個交易項目，但最終可能只投資20個，強調優先向具備良好財務實力並有明確能力履行還款的借款人提供信貸，以規避系統性風險。

港一、二手樓市呈良性調整

對於本港房地產市場，Antony James Edwards表示，儘管市場或許難回到過往頂峰，但當前一、二手樓市良性調整的態勢，加上港府提供靈活的資本市場、內地經濟復甦所帶來的正面外溢效應，以及新來港人才帶動的物業租金增長，均為香港房地產市場與整體經濟提供支撐，長遠看好本港商業房地產市場的發展。