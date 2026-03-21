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馬斯克旗下xAI派工程師進駐客戶 成功從OpenAI及Anthropic搶客

商業創科
更新時間：10:28 2026-03-21 HKT
發佈時間：10:28 2026-03-21 HKT

據彭博報道，全球首富馬斯克旗下的xAI，正派遣工程師直接進入潛在企業客戶的辦公室，試圖從競爭對手OpenAI和Anthropic手中爭取商業客戶。

報道指，這種親身參與的方式幫助xAI拿下支付公司Shift4 Payments。Shift4 執行長 Taylor Lauber表示，該公司在現場合作後，計劃逐步淘汰 OpenAI 的 ChatGPT，改用 xAI 的 Grok，但仍將使用 Anthropic 的 Claude 來進行程式編碼。

同系Starlink為Shift4客戶

Shift4由 NASA 管理員、同時也是馬斯克友好的 Jared Isaacman 創立。Isaacman 在 2025 年底卸任 Shift4 行政總裁，他曾在馬斯克的 SpaceX 執行的任務中完成全球首個商業太空漫步。彭博指Starlink 也是 Shift4 的客戶。

xAI 的策略反映了整個人工智慧產業的更廣泛轉變，領先的開發者正競相說服更多企業付費使用他們的產品。像 OpenAI 和 Anthropic 這樣的 AI 公司，正積極招募並派遣工程師與潛在客戶合作，以促進其軟體的採用。OpenAI 也正在與私募股權公司合作，建立一個專門推廣其技術的「部署部門」。

xAI過去的客戶主要是馬斯克的其他事業，包括Tesla、SpaceX，以及政府機構。

可從社交平台X收集客戶情緒

Lauber指，xAI 團隊在去年底開始與 Shift4 合作，列出一系列需要解決的問題，包括了解支付公司客戶的健康狀況，以及他們為何會停止使用服務。這份價值數百萬美元的合約，使 Shift4 開始在日常業務中採用 Grok，並用來收集客戶情緒數據。他表示， xAI 平台獨特的是，它能從社交平台 X 收集這些社交訊號，「我們未來三個月將在 15 個國家上線，若沒有這些 AI 工具，我們無法擴張。」
 

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