黃仁勳籲科技領袖避免製造恐懼 勿拖累美國AI競爭力

據彭博報道，英偉達CEO黃仁勳回應有關Anthropic與五角大樓的合約糾紛問題時表示，科技領袖必須謹慎行事，避免人們對AI感到恐懼。黃仁勳指出，提醒人們注意這項技術的能力，確實非常好。「雖然提醒是好事，但嚇人就不太好，因為該技術對我們太過重要。」他進一步稱，AI不是生物體，不是外星人，也沒有意識，只是電腦軟體。說出極端、災難性的言論，卻沒有證據顯示會發生，可能比人們想像的更有害。

黃仁勳認為，美國在AI領域面臨的最大國家安全風險，在於美國民眾因憤怒、恐懼或偏執，導致國家採用該技術的速度落後於競爭對手。作為英偉達的主要客戶，同時是Claude聊天機器人開發商的Anthropic，因希望限制AI工具在軍事上的使用，至今仍與特朗普政府對峙。

上個月，Anthropic與五角大廈的關係破裂，因其行政總裁Dario Amodei堅持在合約中加入條款，禁止公司產品用於對美國公民的國內監視以及開發全自動武器。作為回應，特朗普政府宣布Anthropic構成供應鏈風險，並將採取措施將其排除在政府各部門的業務合作之外，該公司目前正就這些措施向法院提出抗議。

黃仁勳料Anthropic於2030年收入或破萬億美元

儘管存在爭議，黃仁勳仍對Anthropic的財務前景持樂觀態度。黃仁勳表示，相信Anthropic到2030年收入可能超過1萬億美元。他補充，認為Dario Amodei的預測過於保守。

