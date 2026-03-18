國泰航空2月載客量曾創單日新高 按月升24%

國泰航空（293）公布2月營運數據，國泰航空於今年2月份的載客量較2025年同月增加24%至255.84萬人次，可用座位公里數按年增加16%至約1180.43千位。運載率85.6%，按年升2.7個百分點。在今年首兩個月，載客量較2025年同期增加了17%至約518.07萬人次。

香港快運載2月載客按年增加25%

2月香港快運載客73.04萬人次，按年增加25%。運載率86.2%，按年升6.3個百分點；今年首兩個月，載客144.8萬人次，按年增加16%。國泰貨運2月載貨12.74萬公噸，按年上升6.5%；運載率58.8%，按年升1個百分點。

另外國泰貨運於2月的載貨量按年增加7%，可用貨物噸公里數按年增加4%。在今年首兩個月，載貨量較去年同期增加了6%。

劉凱詩：正密切留意中東局勢發展 保持靈活應對

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，2026年首兩個月表現令人鼓舞，受農曆新年旅遊高峰的推動，1月份的穩健勢頭延續至2月，於2月14日更創下集團單日載客量新高，接載約12.8萬名名乘客。在2月，國泰航空和香港快運合共載客超過320萬人次，較去年同期上升24%。她續指，踏入3月，全球地緣政治局勢急劇轉變，導致客貨流均出現意外變化，航空燃油價格亦大幅急升，已因應中東最新局勢，直至今年4月30日，暫停國泰航空往返杜拜及利雅得的客運航班，以及前往杜拜及利雅得的貨機航班，且已於3月加開往返倫敦的額外航班，並提供更多往返蘇黎世的機位，以滿足歐洲航線的需求上升。正密切留意局勢發展，並保持靈活應對。

展望未來，劉凱詩指出，亞洲各地的休閒旅遊旺盛，帶動國泰航空於3月餘下時間的預訂情況維持穩健，期待於3月30日開辦每周五班往來西雅圖的新航線，進一步鞏固香港國際航空樞紐的網絡連繫。她還說，3月的航空貨運需求預料有所改善，將逐步增加定期貨機航班，以迎接季末的貨運高峰。

