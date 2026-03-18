港華智慧能源全年純利少1% 全年股息持平 城市燃氣價差有提升

港華智慧能源（1083）收市後派成績表，去年營業額209.12億元，接年跌1.9%；盈利15.85億元，跌1.3%；每股基本盈利44.5仙，派末期息每股14 仙，跌12.5%。計及中期息，去年全年派息19仙，按年持平。該股績前收報3.8元，升1.6%。

以業務劃分，該公司去年營業額中，管道燃氣銷售按年增加2.6%，至174.99億元；燃氣業務則跌1%，至192.53億元；可再生能源業務跌1.1%，至16.59億元。港華智慧能源解釋，去年管道燃氣的順價情況持續改善，城市燃氣綜合價差提升2仙人民幣，到0.58元人民幣/立方米。但全國房地產行業仍然低迷，令新增燃氣接駁戶數減少，導致燃氣接駁銷售額減少，另「午間谷價」電價政策調整，令可再生能源業務營業額下降。

核心利潤跌1.7%

港華智慧能源去年業務核心利潤15.73億元，跌1.7%。截至去年底，分布式光伏年內新增併網500兆瓦，累計併網裝機容量達到2.8吉瓦，光伏發電量增長36%至24.8億度電，工商業儲能簽約1041兆瓦時，售電交易量達到84億度，碳資產管理和服務業務穩步擴容，「氣電碳」協同帶來的獨特競爭優勢進一步凸顯。

展望今年，該公司將全力實施雙輪驅動戰略，一方面確保內地燃氣業務保持穩健，同時大力發展可再生能源， 使之成為驅動增長的新動力。