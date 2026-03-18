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證監籲聯交所更新指引 防止核數師倉促辭任

商業創科
更新時間：17:44 2026-03-18 HKT
發佈時間：17:44 2026-03-18 HKT

證監會今日（18日）就聯交所在2024年間規管上市事宜的表現發表檢討報告，認為發行人因企業或會計不當行為而未能刊發財務報表時，聯交所須確保發行人已全面糾正其重大的內部監控缺失，以及實施有效措施，以遵守《上市規則》，並保障其資產及利益。

加強內部監控檢討審查

證監會建議，聯交所加強其對發行人的內部監控檢討的審查工作，亦建議其考慮要求發行人的獨立顧問就發行人內部監控措施是否充足及有效發出意見，而非依賴由未能維持妥善內部監控措施的董事作出確認。

此外，核數師倉促辭任會妨礙發行人及時發布高質量的財務資料。因此，證監會建議聯交所更新其向市場發布的指引，以減少核數師倉促辭任的情況。證監會的建議包括規定發行人在要求核數師辭任時須獲得股東的批准，並促使發行人與核數師及早商討及釐清審計費用，以防止出現核數師因費用爭議而倉促辭任的情況。

證監會亦建議聯交所加強審查發行人的審核委員會如何履行其職責，以積極管理財務匯報及審計過程，解決審計問題，監督審計是否及時和有質素，以及作出準確的披露。
 

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