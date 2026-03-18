無紙證券市場制度年內推出 許正宇稱多項措施助券商過渡

無紙證券市場制度將在本年內推出，財經事務及庫務局局長許正宇在回覆立法會會議上李惟宏議員提問時表示，中央結算系統內的代理人架構將被保留，這將保留投資者透過券商持有證券的選擇，以及保留券商現時的角色，並減少對他們現行運作模式的影響。

採取分階段推行策略

他續指，現時已有多項措施協助券商等順利過渡，包括無紙證券市場採取分階段推行的策略；新制度下只是券商人手及紙本程序將會隨時間逐步由電子化程序取代，券商所需作出的系統更改則相對有限；證監會及港交所亦一直緊密合作，為券商提供充分的資訊和技術支援。同時，為協助市場更了解並適應新制度，證監會和業界將聯合進行投資者教育，包括優化已推出的專門網頁，提供一站式資訊服務，載有一系列常見問題解答等。

許正宇表示，政府理解每逢推行新措施，業界會感到一定程度的憂慮，就如2024年實施的惡劣天氣交易安排，事實證明只要通過各方全面坦承的溝通及通力合作，做好充分的準備，定能一起順利落實無紙證券市場制度，提升香港證券市場的整體效率和競爭力，惠及證券業界的發展。

港交所將調整收費結構

另外，由於現時部分收費在無紙證券市場下已不適用，因此港交所將對收費結構進行調整，讓收費更簡單、更直接及可估算，以及更加貼近其他主要市場的收費模式。為小型券商提供首年會員費費用減免；以及調整股份託管費的費率。根據港交所的評估，約88%小型券商，在落實無紙證券市場後，第一年需支付的相關費用會較之前為低。在第二年起，約65%的小型券商需支付的相關費用會較之前為低。

許正宇又引述證監會數據指出，在股市暢旺下，樂見券商收入有所增長，香港證券業在去年上半年維持穩定增長，淨盈利在遞增的交易額帶動下較之前6個月增加14%至289億元。其中，交易所參與者的合計淨盈利總額為156億港元，較之前6個月增加34%，C組券商的淨盈利倍增至25億元。去年下半年和今年首兩月的交易額繼續維持增長，預期券商的收入和盈利有望繼續上升。

他還說，政府了解券商因託管已除牌上市公司股票或有可能需要承擔相關成本。政府將繼續與市場探討為退市或需特殊處理股份提供場外交易平台。證監會及港交所在過往已就此與市場參與者進行初步諮詢，在市場聆聽到不同聲音，由於相關被除牌公司的基本狀況未必具備足夠透明度，或較難作出全面評估，散戶投資者可能需承擔較高風險，對機構投資者的吸引力也有限，是否能夠為券商提供相關股份賣出渠道仍有不確定性。港交所將繼續梳理各方意見，適時公布具體安排並再徵詢市場的意見。