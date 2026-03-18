中國據報處罰Meta收購Manus交易相關人員 或限制出境

Meta早前以20億美元收購源於中國的新加坡AI初創公司Manus後，據《紐約時報》引述消息報道，中國政府對該項交易的有關人員進行處罰，反映當局阻止中國AI高層將業務遷至海外。

報道指出，國家發改委官員上周召集Meta和Manus的高層開會，對這項於去年12月宣布的交易表達了關切。雖然目前尚不清楚中國政府採取措施的具體範圍，但似乎包括限制Manus高層離開中國前往新加坡。報道又指，中國當局過去曾對接受審查的企業高層實施出境限制。

Meta稱交易完全符合法律

Meta發言人則在聲明中表示，該項交易完全符合適用法律，指「Manus這支優秀的團隊已深度整合到Meta」，並預計調查將得到妥善解決。報道引述了中國駐華盛頓大使館表示不了解此事具體情況；Manus及白宮方面則未回應置評請求。

報道又提到，Meta收購Manus為一筆罕見交易，因為將來自美國和中國的人才聯繫在一起，也是Meta在數月內進行的第二宗收購。Manus由中國的工程師創辦，在遷至新加坡之前曾有一家中國母公司，去年則憑藉一款無需人工干預即可執行複雜任務的AI應用，在矽谷引起了廣泛關注。