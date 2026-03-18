Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI據報最快第四季上市 擬打造ChatGPT成企業「生產力工具」

商業創科
更新時間：11:16 2026-03-18 HKT
發佈時間：11:16 2026-03-18 HKT

OpenAI最快今年第四季上市！據外媒《CNBC》報道，OpenAI內部已開始為可能在今年底前IPO作準備，同時強調要將ChatGPT發展成企業與專業人士使用的「生產力工具」。公司又預計，2030年總收入逾2,800億美元，其中消費者與企業業務貢獻將近相等。

「積極轉向」高生產力應用

報道指出，OpenAI應用業務行政總裁Fidji Simo上周在一場全體員工會議中表示，公司正加快上市腳步，並「積極轉向」高生產力應用場景，未來將更專注於協助企業提升工作效率與生產力。

Simo在會議中又指，下一階段的機會在於將龐大的使用者基礎轉化為更高算力需求的客戶，公司將透過將ChatGPT發展為真正的生產力工具，推動更多企業與專業人士在工作流程中使用AI。

已擴充財務與投資者關係團隊

此外，OpenAI財務總監Sarah Friar近期已擴充財務與投資者關係團隊，早前聘請了Block前會計總監Ajmere Dale及DocuSign前財務總監Cynthia Gaylor，其中Gaylor將負責建立公司與投資者之間的溝通管道。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
17小時前
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
生活百科
23小時前
46歲女星忽然自爆離婚多年 老公12年前被傳偷食「窩邊草」 扮恩愛夫妻背後原因曝光
46歲女星忽然自爆離婚多年 老公12年前被傳偷食「窩邊草」 扮恩愛夫妻背後原因曝光
影視圈
16小時前
元朗青朗公路水牛被撞傷 局部封路逾2小時釀大塞車
00:55
元朗青朗公路水牛被撞傷 局部封路逾2小時釀大塞車
突發
1小時前
伊朗局勢｜伊朗證實最高國安官員拉里賈尼身亡 美軍：轟炸霍峽導彈基地｜持續更新
即時國際
1小時前
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
23小時前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
今天（三月十七日）是大摩的七十六歲生日，他抱着孫仔Enzo慶祝生日，仍然精神奕奕，神采飛揚。相片來源：告津瑜(Antonia)提供
大摩今天76歲生日
馬圈快訊
23小時前
噴射飛航澳門船票低至$33起！必搶快閃優惠 單程再送AIRSIM上網卡
噴射飛航澳門船票低至$33起！必搶快閃優惠 單程再送AIRSIM上網卡
生活百科
17小時前