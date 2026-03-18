OpenAI據報最快第四季上市 擬打造ChatGPT成企業「生產力工具」

OpenAI最快今年第四季上市！據外媒《CNBC》報道，OpenAI內部已開始為可能在今年底前IPO作準備，同時強調要將ChatGPT發展成企業與專業人士使用的「生產力工具」。公司又預計，2030年總收入逾2,800億美元，其中消費者與企業業務貢獻將近相等。

「積極轉向」高生產力應用

報道指出，OpenAI應用業務行政總裁Fidji Simo上周在一場全體員工會議中表示，公司正加快上市腳步，並「積極轉向」高生產力應用場景，未來將更專注於協助企業提升工作效率與生產力。

Simo在會議中又指，下一階段的機會在於將龐大的使用者基礎轉化為更高算力需求的客戶，公司將透過將ChatGPT發展為真正的生產力工具，推動更多企業與專業人士在工作流程中使用AI。

已擴充財務與投資者關係團隊

此外，OpenAI財務總監Sarah Friar近期已擴充財務與投資者關係團隊，早前聘請了Block前會計總監Ajmere Dale及DocuSign前財務總監Cynthia Gaylor，其中Gaylor將負責建立公司與投資者之間的溝通管道。

