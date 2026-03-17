羅兵咸報告指61%金融機構AI佔科技預算不足一成 投入缺口達40%

羅兵咸永道發布《AI助推中國內地和香港金融服務業煥新升級》報告，指出57%的金融機構正利用人工智能（AI）提升員工的工作效率，其應用傾向於輔助員工，而非用來裁減人手。調查又顯示，61%的金融機構在AI投入佔科技預算的比例不足10%，意味產業內AI投入與實際需求之間，存在30%至40%的缺口。

羅兵咸表示，報告指出了金融機構應用AI的主要用途，包括提升客戶服務、詐欺風險偵測和預測分析等多個領域，而在銀行、保險和資產與財富管理三大行業中，絕大多數受訪者都認為AI是策略轉型的驅動力，而不僅僅是效率提升的工具。受訪者亦表示，AI項目帶來的投資回報體現在降低風險、提高合規效率、增加收入和降低成本。

金融機構AI投資初步獲15%回報 重視提升市場地位

羅兵咸永道中國金融服務業主管合夥人Matthew Phillips表示，受訪機構已透過AI投資獲得初步10%至15%回報，而在關注短期收益的同時，也更重視AI對提升市場地位、拓展策略發展空間、新增長機會的長期價值。

羅兵咸永道香港資產及財富管理行業主管合夥人關維端表示，AI的部署方式在不同行業之間存在差異，其中在銀行業，反洗錢和合規工作佔重要地位；在保險業，客戶服務至關重要；而在資產管理領域，AI正被應用於投資和投資組合管理，以及風險管理和數據分析。

人才短缺及組織僵化阻礙AI部署

另外，報告又指出，AI的廣泛部署面臨許多限制，受訪者認為，人才短缺和企業組織結構僵化，比預算或技術問題更阻礙AI的部署，僅29%的金融機構表示已經成功建立了「人工智能優先」的文化氛圍。

羅兵咸：企業難找了解業務及精通演算法人才

羅兵咸永道中國人工智能諮詢主管合夥人李德琳表示，受訪者反映，他們面臨的挑戰是難以找到同時了解業務以及精通演算法的複合型人才。李認為，為現有員工進行培訓和技能提升，對於建立AI優先的文化至關重要，同時還需要提供激勵措施，鼓勵將AI作為改革工具加以利用，此外高層管理人員以身作則，積極倡導AI也至關重要。

報告基於2025年10月至2026年1月期間，對內地及香港銀行、保險及資產與財富管理行業，201名金融服務專業人士，進行調研及20次深度訪談。