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保監局配合推動醫保改革 降市民保費負擔

商業創科
更新時間：09:41 2026-03-16 HKT
發佈時間：09:41 2026-03-16 HKT

鑑於醫療保險保費升幅驚人，長遠勢令市民難以負擔，保監局正積極配合推動醫保改革。執行董事(政策及法規)劉中健稱，該局已成立醫保檢討督導小組及工作小組着手相關檢討工作，冀今年內可完成較全面的數據分析，並就市面上的主流醫保產品提出建議，然後再與由保險業界及相關政府部門等持份者作出討論；又明言將研究合理調整「自願醫保」的保障範圍，從而令保費下調，好讓更多市民能進場。

劉中健表示，保監局將就醫保聚焦在三方面的工作，包括更全面的數據分析；優化保險產品的定價和保障額，令市民能負擔得來，以及行為規管，確保業界銷售產品時提供全面且透明的資訊，因此將在現有的原則性指引下，再作深化和細化，讓客戶投保時可作出更好的選擇。

合理調整「自願醫保」保障範圍

他指自願醫保是其中一個優先處理的項目，因在自願醫保的「標準計劃」和「靈活計劃」中，大部分人都購買保障面較大的「靈活計劃」，但問題是保費負擔會隨年齡增長就變得越重，故會研究作出優化，如將保障範圍合理地調整，以助保費下調，讓更多人能用到自願醫保。

保監局行政總監張雲正坦言，現時自願醫保與政府當年推出的初心似乎出現了一些距離。市場上只有約 3%人買「標準計劃」，97%人買「靈活計劃」，但該計劃已變成高端範圍的競爭，如鬥每年保障上限達多少千萬元，故需作檢視。

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