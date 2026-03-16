CFA協會稱股東周年大會為長期責任 非「做完一次就收工」

香港特許金融分析師（CFA）協會發表一份有關股東周年大會（AGM）的報告，當中提出一些建議。CFA協會亞太區資本市場政策資深顧問梁家恩表示，應重置思維，視AGM為長期的責任，而非「做完一次就收工」；應用科技，例如股票代幣化，令投票更方便；生態圈應共同承擔責任，包括上市公司主席、董事會都要出席AGM。

她舉例，日本國民年金（退休金）管理機關GPIF曾表示，期望其基金經理會解釋AGM投票的動機和原因，故認為金管局、馬會等資產擁有者都可以仿效。她提及，香港缺乏一些組織小股東的組織，這些組織會教育投資者閱讀年報和章程等，另會在AGM召開前與小股東溝通和代表投票。除了有平台協調外，此亦會令上市公司更在意小股東。她認為，港府、證監會、港交所（388）可考慮成立相關機構作協調，以提升散戶作為長期投資者的信心，「唔係淨係話IPO（新股）投完，賺咗，夠飲茶，就走了」。

股權太集中會降低市場參與

報告指出，股權高度集中會降低市場對投票及參與的「感知價值」，又引述數據指在亞太區市場中，新加坡、香港、印度、馬來西亞、南韓和日本的三大股東合共平均持股比例，分別為59%、58%、50%、50%、44%和40%。她提及，如果股權高度集中，再加上要求將議程事項列入AGM的門檻愈高，意味少數股東幾乎是不可能成功提出議程，「連提出都沒有機會」。

香港方面，恒指成分股於2023年共提出1101個議程，當中有152個議程獲逾10%股東投反對票，為2021年至2025年間最多；而去年為股東提出議案最多的年份，達25宗，2024年只有4宗。另2020年至2023年期間，超過5成公司都曾面對至少一次具爭議性的投票。她提及，雖然投票顧問提反對，但對投票結果影響有限，因股權高度集中。