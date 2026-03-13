美團王興指堅定國際化 應聚焦即時零售 「不是各業務都同步調去」

美團（3690）表示，剛召開的2026年管理層溝通會，美團創辦人兼首席執行官王興表示，將堅定國際化、聚焦國際化，「公司對國際化的信心是堅定的，決心是清晰的，但並不盲目擴張，不是各個業務都分別探索。」

國際化發展需相對聚焦

王興稱，過去一年發展下來，該公司對國際化信心堅定、清晰，但需要相對聚焦，「公司堅定的國際化不代表各個業務都應該在這個時候同步調的去」，目前應該聚焦到核心即時零售上。

巴西布局需「忘掉原來成功經驗」

美國海外業務Keeta包括香港地區、中東海灣地區主要國家的覆蓋，並在巴西展開業務。王興說，巴西市場長遠來看有巨大價值，值得深耕，但在巴西的投入不應該全面鋪開，應該選取合適的地點，「然後忘掉自己原來的成功經驗，打磨清楚模型之後再擴展」，指出美團在巴西會堅定發展，但不會盲目擴張。