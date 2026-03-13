美團指AI代理衝擊較ChatGPT大 物理世界數字化將成重要發展底座

美團（3690）表示，在今天（13日）舉行的管理層溝通會上，創辦人兼首席執行官王興直言，「AI Agent（AI代理）對我的衝擊比ChatGPT衝擊更大」，相信AI帶來的變化比過去互聯網帶來的變化大得多，並稱物理世界的數字化將是AI非常重要的底座。

AI與互聯網就像猴與花 「量級和影響大得多」

王興在會上表示，AI注定會創造巨大生產力，亦會對組織、工作模式帶來很大的變化，「移動互聯網和互聯網沒有本質區別，可能像玫瑰和芍藥；而AI和互聯網相比，就像猴與花的區別，量級和影響力要大得多。」他認為，面對AI浪潮，唯一能做的就是積極擁抱它，「『老專家』的經驗未必奏效，年輕人各種『奇奇怪怪』的想法將會持續迸發。」

他又指出，對於美團來說，物理世界的數字化將是AI非常重要的底座，「雖然大模型越來越聰明。但我們可以想像，就算愛因斯坦當秘書，讓他訂一個餐廳，他依然不知道那個餐廳有沒有座位。這不是智力問題，而是信息問題。」

美團目前已推出多款AI應用及自研大模型，包括去年宣布將加強投入建設真實信息基建，而基於全國本地生活信息基建，今年農曆新年期間亦上線了AI搜尋產品「問小團」。

國際化信心堅定 應聚焦即時零售

另一方面，對於國際化發展，王興指，過去一年發展下來，該公司對國際化信心堅定、決心清晰，但需要相對聚焦，「公司堅定的國際化不代表各個業務都應該在這個時候同步調的去」，目前應該聚焦到核心即時零售上。

巴西布局需「忘掉原來成功經驗」

美國海外業務Keeta包括香港地區、中東海灣地區主要國家的覆蓋，並在巴西展開業務。王興說，巴西市場長遠來看有巨大價值，值得深耕，但在巴西的投入不應該全面鋪開，應該選取合適的地點，「然後忘掉自己原來的成功經驗，打磨清楚模型之後再擴展」，指出美團在巴西會堅定發展，但不會盲目擴張。