Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

毛記葵涌賣盤觸發全購 阿Bu陳強940萬元向林日曦解除「禁售令」 新買家無意改業務

商業創科
更新時間：23:03 2026-03-12 HKT
發佈時間：23:03 2026-03-12 HKT

《100毛》母企毛記葵涌（1716）正式公布賣盤，大股東姚家豪（阿Bu）及陸家俊（陳強）持有的65%股權，出售予內地環保科技界商人馬黎陽，每股作價0.6963元，合共1.22億元。有關交易觸發全面收購，其餘35%小股東亦可向新買家出售股份。

相關新聞：毛記葵涌賣盤 阿Bu及陳強出售近1.76億股 套現逾1.2億 買家為普通話拼音人士

有意維持上市地位

毛記指出，全面收購要約以相同條款，向小股東收購股份，但馬黎陽表明將不會提高要約價，亦有意維持股份的上市地位。如所有35%股份均接納要約，馬黎陽將額外花費6580萬元收購，將透過貸款融資支付。

交易作價折讓42%

是次交易作價0.6963元，較停牌前股價1.21元，大幅折讓42.5%；而較毛記最新每股資產淨值0.1946元計，則溢價2.58倍。

林日曦5年「禁賣盤令」提早解鎖

值得注意的是，毛記葵涌創辦人之一、「腦細」林日曦（原名徐家豪）在2021年退股時，以800萬元轉讓股份予阿Bu及陳強，但設有5年「禁賣盤令」，將於今年7月31日才屆滿。協議指出，應阿Bu及陳強要求，及以940萬元為代價，有關禁售承諾已獲林日曦解除及免除。

相關新聞：毛記葵涌今突停牌 5年前林日曦退股曾設「禁售令」 股價年初至今升逾一成

續聘現有管理層及僱員 無意注入資產

毛記指，馬黎陽擬繼續聘用現有管理層及僱員，無意僱員聘用作出重大變、無意出售或重新調配資產，亦沒有注入資產的安排。

或尋擴大業務範圍或產品種類

新大股東將視乎日後的業務營運及發展，持續檢討僱員架構，以不時滿足所需；亦有意繼續經營現有主要業務，但亦有意進行檢討，以制訂長遠業務策略，將視乎結果，可能探討其他商機，又或尋求擴大主要業務的地區範圍或產品種類。

馬黎陽為高新科技環保投資者

根據公告介紹，現年51歲的馬黎陽於中國境內高新科技環保企業方面擁有14年投資及營運經驗，該企主要從事含重金屬固體有害廢棄物潔淨利用，及無害化環保處理業務。他自2019年至今擔任清華蘇州環境創新研究院有害廢棄物處理技術聯合研究中心主任。

馬黎陽：帶來吸引投資機會

毛記指，馬黎陽憑藉其於業務營運、私募股權投資、企業管治及政府關係方面的豐富經驗，旨在透過策略性投資開拓新行業領域，而他認為是次收購，帶來具吸引力的投資機會。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
00:46
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
13小時前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
15小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
10小時前
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
海外置業
8小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
15小時前
前TVB「樓后」單身生活枯燥乏味 千元包起3小鮮肉陪伴 韓系美少年外貌體格精壯
前TVB「樓后」單身生活枯燥乏味 千元包起3小鮮肉陪伴 韓系美少年外貌體格精壯
影視圈
6小時前
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
4小時前