中東僅佔港出口2% 信保局無意加保費 第3季推「中小企保障易」先導計劃

中東戰事波及霍爾木茲海峽被封鎖，不過香港信保局諮詢委員會主席陳瑞娟表示，中東並非香港重要的出口市場，現時僅佔本港總出口約2%，佔信保局的業務量亦很小，至今未有出口商客戶反映涉及中東的問題，但局方會密切注視情況發展。信保局總監趙民忠明言，該局並無計劃因中東局勢而上調保費，並透露將於第3季推出早前《財政預算案》提及的「中小企保障易」先導計劃，保障上限60萬元，計劃不設總保障額度。

接受新客戶付貨中東投保 惟不保伊朗

趙民忠稱，雖然市場上的貨運、航空相關保費因中東局勢已大增，甚至一些風眼的地區不獲受保。然而，信用局的信用保險服務運作正常，除現有客戶繼續受保外，亦接受新客戶付貨中東的投保，即使以色列目前仍是受保國家，只有受制裁國家如伊朗等不獲受保。該局亦無計劃上調保費。

「中小企保障易」拓一帶一路及中東

就財政司司長在《財政預算案》中提到的「中小企保障易」先導計劃，旨在為與較高風險買家進行出口交易的中小企提供保障。趙民忠指這項措施有助支援港商開拓包括「一帶一路」及中東等新興市場的業務。信保局現正積極籌備中，將於4月公布詳情，並最遲於第3季推出計劃。他透露計劃為期一年，承保標準將會更為寬鬆，提供約70%保障，保障上限60萬元，保費率與現時一樣，約為0.4%至0.5%。

慶祝踏入60周年 首推回贈答謝出口商

信保局今年踏入60周年，信保局將由今年4月1日至明年3月31日推出「同行六十•共建未來」保戶獎賞計劃，以回贈形式回饋出口商客戶。趙民忠指，該局是首次以回贈形式，直接扣減保險費用，來獎賞客戶。現有及全新的非銀行保單保戶都自動符合資格，無調登記，可獲最高6000元的回贈，相當於有15%的「小營業額保單」不用繳付保費。

電子板塊仍旺 今年受保業務前景感樂觀

此外，他預告2025至2026年度信保局的受保業務連續第二年創歷史新高，估計達2000億元，按年升約20%，主要受惠AI帶動晶片和記憶體的需求大增所致，加上電子商貿及地緣政治下的避險意識增加亦有助受保業務增長。他又對今年受保業務前景表示樂觀，因客戶預期今年出口將有3%增長，反映電子板塊仍然旺盛，但個別板塊仍要小心，並密切關注中東及油價的情況。



