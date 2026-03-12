「裕澤香江」論壇3月23至24日舉行 三大方面展示本港發展潛能

財經事務及庫務局發表網誌表示，「裕澤香江」（Wealth for Good in Hong Kong）高峰論壇再度回歸，將於3月23至24日舉行，主題為「築就傳承」（Building Lasting Legacies），彰顯家族辦公室資產規模持續增長與財富世代交替正在掀起的浪潮。

本屆論壇將從三大方向向全球家族創一代與新一代展示香港的深厚實力與發展潛能，分別為「資管優勢成就家族財富傳承」、「文化價值基礎孕育蓬勃市場」，以及「智能科技創新驅動資本增值」。

探討跨世代資產配置、影響力投資

網誌提到，富裕投資者正重新評估全球資產佈局，傾向將更多財富配置於香港，以尋求更穩定的避險環境，進一步強化香港作為全球家族辦公室樞紐的吸引力。最新研究則顯示，截至去年底，香港單一家族辦公室（SFO）數目已突破3,380間，兩年間增長逾20%，其中半數資產規模在5,100萬美元以上，反映香港在日益複雜的全球局勢中，以穩定與安全吸引更多家族視香港為財富傳承的樞紐。

本屆論壇將邀請多位頂尖家辦決策者及家族繼承人，深入探討跨世代資產配置、影響力投資、慈善傳承與家族治理，啟發如何以智慧與遠見延續家族精神與影響力。

財富傳承不僅關乎資產增值

此外，網誌指財富傳承不僅關乎資產增值，更是核心價值的跨代延續。論壇將邀請成功拓展國際市場的香港創意品牌與深耕本地的國際品牌代表對談，從品牌建構及數碼營銷角度，探討如何憑藉香港的市場優勢與內地龐大市場潛力，深化品牌與社群連結，協助家辦投資者前瞻把握商機。

AI及具身智能等引領科技革命

至於人工智能、具身智能與生物科研正引領新一輪科技革命，為全球家族資本開啟投資契機。論壇開場亦將由機械人表演揭幕，展示內地機械人技術的飛速發展，大會亦邀得人工智能與機械人科技領域的創辦人與高管分享行業新趨勢，探討家族資本如何在科技革新中辨識機遇，平衡「自主創新」與「戰略投資」的關鍵決策。