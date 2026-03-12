花旗及渣打據報撤離杜拜辦事處 滙控通知客戶已關閉卡塔爾分行

中信證券和國泰君安國際控股有限公司的當地辦事處遭到突襲搜查，至少一名高級銀行家被拘留。由陳永康創立的投資公司Infini Capital Management Ltd.也受到據路透引述消息報道，花旗集團及渣打銀行（2888）已開始撤離杜拜辦事處，並通知員工改為在家辦公；另外，滙控（005）亦通知客戶已關閉卡塔爾所有分行，直到另行通知，以確保員工及客戶安全。

報道指出，花旗向員工發出備忘錄，稱已通知員工撤離位於杜拜國際金融中心（DIFC）及杜拜Oud Metha社區的辦公室。花旗發言人表示，將繼續採取措施保障員工安全，並已制定緊急應變計劃以確保業務繼續運作。

伊朗軍方周三（11日）曾發出嚴厲警告，宣布將中東地區的銀行及金融機構列為新的軍事打擊目標，藉此報復美以聯軍早前對德黑蘭金融設施的空襲。