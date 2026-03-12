Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國泰君安國際證實遭證監及廉署搜查營業地點 一名僱員被拘留調查 股價曾跌逾6%

更新時間：10:01 2026-03-12 HKT
發佈時間：09:10 2026-03-12 HKT

國泰君安國際（1788）今早公布，證監會和廉政公署周二（10日）到訪公司香港主要營業地點執行搜查令，並帶走部分文件；同時，一名非董事會成員的僱員被廉署拘留調查。公司對此高度重視，將繼續密切監察此事發展。受消息影響，國泰君安國際股價今早曾跌逾6%，低見2.45元；暫跌2.51元，續跌逾4%。

稱業務維持正常開展

通告指出，公司當日已即時暫停相關僱員的所有營運及執行職務及權力，直至另行通知為止。董事會確認，集團整體業務及營運，包括投資銀行業務在內的所有業務板塊，均維持正常開展，而且公司財務穩健，各項經營活動合規有序地穩定進行。

此外，公司正在獲取有關調查的進一步資料，並稱一如既往地堅守合規底線，穩健經營，致力為客戶、合作夥伴及本公司股東創造長期價值。

