外媒指內地限制國企和政府機關部署OpenClaw 包括銀行及軍隊家屬等

更新時間：14:20 2026-03-11 HKT
發佈時間：14:20 2026-03-11 HKT

據彭博引述消息報道，內地包括大型銀行在內的國企和政府機關已收到通知，出於安全風險擔憂，不得在辦公設備上部署OpenClaw；至於已經安裝相關應用的需要立即停用，並安排刪除或上報進行安全核查。

報道指出，包括國有銀行和部份政府部門在內的一些員工被禁止在辦公室電腦，以及使用公司網絡的個人手機上安裝OpenClaw。此外，軍隊家屬也受到相關限制，但部分機構仍允許經報備批准後安裝OpenClaw。

或使電腦面臨外部攻擊

OpenClaw作為一個智能體平台，需要異常廣泛的私人資料存取權限，並且能夠與外部通信，可能使電腦面臨外部攻擊的風險。內地監管部門已開始警惕，國家互聯網應急中心周二便發布了關於OpenClaw安全應用的風險提示，反映政府在鼓勵AI發展的同時，正試圖控制隨之而來的風險。

事實上，騰訊（700）等公司都有推出OpenClaw應用，以試圖利用這股熱潮獲利；同時，一些地方政府機構也推出補貼措施，以促進OpenClaw類AI智能體的發展。

