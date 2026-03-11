Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中遠海控據報暫停巴拿馬巴爾博亞港營運 未有說明原因

商業創科
更新時間：15:37 2026-03-11 HKT
發佈時間：15:37 2026-03-11 HKT

據路透引述巴拿馬當地報章《La Prensa》報道，中遠海控（Cosco，1919）已暫停位於巴拿馬入口處的巴爾博亞港（Balboa port）營運。

空貨櫃必須退回碼頭

報道引述中遠海控向客戶發出通知指出，中遠海控要求空貨櫃必須退回位於科隆省的曼薩尼約（Manzanillo）國際碼頭或科隆（Colon）貨櫃碼頭，但有關聲明未有說明暫停的原因，也沒有說明該措施是暫時還是永久。

報道提到，巴爾博亞港是中國、美國和巴拿馬政府之間長達一年爭端的核心港口之一。早前巴拿馬最高法院裁定，長和（001）旗下子公司持有的港口營運合約無效。

相關文章：長和旗下港口公司向巴拿馬政府索賠至少20億美元 要求即時歸還保密文件

長和全球港口交易將分拆進行 不涉巴拿馬港口 習特會或成推動力

