陳茂波指中東局勢下市場有序暢順運作 密切監察情況 今年股樓蓬勃向好

財政司司長陳茂波出席中資企業新春酒會致辭時表示，儘管最近地緣局勢難免會對金融市場造成波動，但金融體系已建立了強大的緩衝，政府會密切監察市場情況，而市場在過去這段時期也是有序暢順運作。

陳茂波指，香港經濟展現了良好勢頭，市面人流暢旺，多項節慶和大型活動吸引了大量旅客訪港，資產市場方面，股市、樓市都蓬勃向好。他又稱，去年內地駐港公司接近3100家，按年增長兩成，充分展現香港作為內聯外通國際平台的強大吸引力。

他指出，今年是國家「十五五」規劃開局之年，香港將以「AI+」和「金融+」為雙主線，釋放創科與金融潛力。他歡迎內地企業參與北部都會區、港深河套合作區等建設，特區政府會提供涵蓋土地、稅務、財政及共同投資的政策包，以彈性措施支持企業在港興業。本月啟用的跨界別專業服務平台，亦會進一步支援內企出海。

王海民：全力推動香港由治及興

香港中國企業協會會長王海民表示，中資企業體現「以港為家、以港興業」，去年開展600多項社區活動，災後捐款捐物逾20億元。他指，今年適逢協會成立35周年，中企將對接國家規劃，發展新質生產力，加大人工智能及金融科技投入，並關注住房、青年、安老等民生議題，全力推動香港由治及興。

投資署劉凱旋：緊扣十五五機遇協助內企

投資推廣署署長劉凱旋表示，中資企業與該署互為助力、相互成就。投資推廣署擁35個全球辦事處，並新增小紅書帳號加強聯繫，未來將緊扣「十五五」機遇，助力更多內地企業藉港拓全球市場。

名創優品：出海計劃審慎觀望中東局勢

名創優品（9896）副總裁兼首席風控官楊雲雲表示，香港是內企走向國際的必經第一站，她稱，該集團2016年進軍香港，現有34家門店，今年將增開大店及快閃店，業務已覆蓋全球120個國家地區、門店超8000家。她透露，中東局勢暫未影響當地營運，集團會審慎觀望，未來將帶領100個中國IP走向世界。

極致上下文：香港成科企出海理想平台 倡加強算力

極致上下文聯合創始人樊家睿指出，香港是AI技術出海的重要支點，能讓巷子變得更「淺」，破解「酒香也怕巷子深」的難題。他稱，該公司定位為「AI Agent超級工廠」，香港匯聚國際化人才，擁有完備金融及法律體系，是科技企業出海的理想平台。

樊家睿強調，AI出海不應是簡單產品輸出，須由一開始按全球化標準設計，融入當地生態。他建議香港加強算力與資金對接，留住高校頂尖AI人才，將前沿技術落地場景，成為內地與全球技術生態的關鍵橋樑。