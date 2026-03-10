Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法貿銀行指中東戰事倘持續3個月 布油見125美元 中國通脹壓力大增

商業創科
更新時間：20:26 2026-03-10 HKT
發佈時間：20:26 2026-03-10 HKT

法國外貿銀行舉行網絡研討會，法國外貿銀行亞太區專題研究經濟學家牟昊鑫表示，如果美伊戰爭持續3個月或以上，布蘭特油價或升至每桶125美元。該行大中華區高級經濟學家徐建偉引述數據指，中國現時13%的進口來自伊朗，在能源危機下，中國生產成本將會急升，若果油價上升10%，將令中國居民消費價格（CPI）升0.3%，而中國今年首兩個月CPI升0.8%。

若油價120美元 中國CPI急增至3.8%

徐建偉續指，假設油價由每桶60美元升至100美元，中國CPI將漲至2.8%；假設油價由每桶60美元升至120美元，中國CPI將漲至3.8%，另預期中國今年經濟增長基線為4.8%。他指出，大多數中國公司的盈利能力較弱，無法承受重大的能源價格衝擊，加上地緣政治緊張局勢令全球需求前景惡化。

日本面臨滯脹風險

日本方面，法國外貿銀行日本及太平洋高級經濟學家岩原宏平表示，中東局勢或增加日本滯脹的風險，因為油價上升及日圓走弱，推高通脹；進口成本上升轉嫁消費者；因日圓貶值而導致出口價格下跌，未能刺激海外需求。日本央行可能會加快加息步伐，以作穩定日圓匯率及進口通脹，另有機會擴大針對性的經濟措施，而額外買債是最後的手段。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷提及，亞洲銀行可能會控制或不擴張中東地區的風險敞口。各國近來加大國防預算，他表示在美伊戰爭後，國防變得更重要，相關板塊或會繼續受惠。

