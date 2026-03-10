港「航運專項風險池」戰爭險保費最多升10倍 保監局：風險池將引更多中資、華資險企參與

中東戰事持續，保監局一般業務部副總監趙偉洋表示，香港於去年11月成立的「航運專項風險池」（marine specialty risk pool），正為中資、華資船隻提供有關戰爭風險的保障，目前有五間保險公司參與，承保能力約1.3億美元。他指自中東戰爭開始之後，全球高風險海域對戰爭險的需求明顯增多，令國際上有關保費較戰前急增了10倍， 而以本港「航運專項風險池」定價的戰爭險保費於同期則升5至10倍。

趙偉洋稱，於中東爆發戰事前，「航運專項風險池」已承保超過10艘在波斯灣海域的中資船隻，至今未有索償個案。自中東開戰後，亦多了船東查詢投保，但也視乎風險池的承受能力。未來風險池將會招攬更多新的中資和華資保險公司參與，以增加承保能力。戰爭險是針對船殼的保障。

承保標準未必跟足國際

保監局行政總監張雲正指出，中國船隊在世界上是最大的，而且「掛中國旗嘅船是否在所有發生戰爭的地域，都有同樣的風險呢 ?.....掛中國旗的船未必在掛其他國旗的地方都有同樣嘅危險」，因此認為香港有關的承保標準未必需要跟足國際標準，對在承保中國船隊的保費上應有少許定價權。

此外，張雲正說，對接十五五規劃，香港的海事險和專項風險池正正配合香港作為國際航運中心的發展。去年首三季本港的海事險的量很小，但保費也增加了33% 。他又說，因應中東市場，保監局也會推動多做一些貿易信貸保險。