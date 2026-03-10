長江生命科技成立順譜醫藥科技 研發治療性癌症疫苗 擬北都拓展研發設施

長江生命科技（0775）宣布成立全資附屬順譜醫藥科技（Sequencio Therapeutics），專注推動旗下治療性癌症疫苗組合的發展。長江生命科技副主席余英才表示，隨著研發項目日趨成熟，公司將積極考慮於北部都會區拓展研發設施長遠佈局。

長江生命科技表示，成立Sequencio是公司策略重組的第三大支柱。此前，公司已先後於2024年及2025年，與兩家納斯達克上市公司TransCode Therapeutics（美：RNAZ）及 Dogwood Therapeutics（美：DWTX）達成交易。透過成立專注平台公司得以加快研發進度、提升營運效率，並為醫藥及診斷科研拓寬融資渠道，進一步確立集團在治療性癌症疫苗領域之領先地位。

全力研發癌症疫苗

集團指出，Sequencio肩負長遠願景，重塑癌症治療模式，從引導短暫性腫瘤縮小，邁向透過免疫系統達至長期可控之緩解。疫苗之研發與設計將由內部團隊進行，並結合內部科研實力與外部伙伴之合作，務求加快整體發展步伐。

隨著Sequencio、TransCode 及 Dogwood相繼整合到位，長江生命科技已建立一個研發平台，其多元化研發組合涵蓋早期及後期項目，聚焦於當前醫療需求尚未得到充分滿足之領域。

長江生命科技副主席余英才表示，隨著研發項目日趨成熟，公司將審時度勢，積極考慮於北部都會區拓展研發設施長遠佈局。

考慮北都拓展研發設施

長江生命科技副主席余英才表示，期望能將創新療法早日惠及最殷切需要之患者。同時，隨著研發項目日趨成熟，公司將審時度勢，積極考慮於北部都會區這類創新科技地帶，拓展研發設施長遠佈局。