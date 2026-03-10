Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

當AI越盛行 大家反而會越追求「人味」｜莫灝楠

商業創科
更新時間：13:43 2026-03-10 HKT
發佈時間：13:43 2026-03-10 HKT

AI 時代，白領位真係危險。以前請兩個人搬字過紙、Excel 搬數據，而家 AI 幾秒搞掂。插圖、執相、音樂呢啲基本創作，AI 亦都全面代勞。

早幾日同一個做網絡安全嘅程式員傾計，佢同我講公司已經炒咗一半人，嗰啲人全部都係做重複性嘅工作。

咁人類仲有咩價值？

雖然而家 AI 仲係紅利期，但同所有經濟活動一樣，實會遇到瓶頸。根據邊際報酬遞減定律，模型越完善，投入落去嘅收益就會越低，就好似比特幣挖礦越嚟越難咁。

點解 AGI（通用人工智能）短期內好難成功？

好多人吹到 AGI 就快到，但我唔認為現有科技可以輕易突破，主要有幾個原因：

數據枯竭：高質素嘅人類數據就快被用完，AI 用 AI 產生嘅數據嚟訓練，會出現「模型崩潰」。

缺乏常識與邏輯：而家嘅 AI 本質係機率預測，佢唔係真係「理解」物理世界，缺乏人類嘅直覺同常識。

能源與算力成本：維持 AGI 等級嘅運算，對能源同硬件嘅要求係天文數字，商業上未必可行。
人類嘅價值：獨一無二嘅「味道」

當 AI 越盛行，大家反而會越追求「人味」。AI 追求完美，但人類嘅「錯誤」往往至係藝術。

誤打誤撞嘅經典：Guns N' Roses 嘅 Sweet Child O' Mine，入面嗰句 "Where do we go now?" 係因為主唱 Axl Rose 當時真係唔記得歌詞，隨口問一句，結果變咗神來之筆。AI 永遠唔會唔記得歌詞，所以佢造唔出呢種人為嘅意外美。

無法複製嘅工藝：手捲雪茄、唔同風土（Terroir）嘅咖啡豆，呢啲冇固定 SOP，係環境同經驗嘅結合，AI 搬唔走。

直火 vs 電腦：直火蒸餾嘅威士忌，風味就係同電腦精準控制嘅唔同；熱帶熟成同蘇格蘭熟成嘅層次，亦係地緣決定，唔係演算法可以模擬。

就算講到投資，AI 蒐集資料係好勁，但「投資風格」係人格嘅體現，係冇辦法複製嘅。

總結

唔想被 AI 取代，最緊要係做自己。唔好再做重複性嘅工作，要搵出自己獨特嘅味道。而家啲人講創立「個人 IP」，其實就係要將你嘅獨特性標籤化。

與其追求做一部完美嘅機器，不如做一個有瑕疵但真實嘅人。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
5小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-09 12:59 HKT
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
即時國際
8小時前
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
影視圈
15小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
20小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
5小時前
星島申訴王|月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
05:02
星島申訴王 | 月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
申訴熱話
7小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
2026-03-09 09:00 HKT