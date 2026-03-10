當AI越盛行 大家反而會越追求「人味」｜莫灝楠

AI 時代，白領位真係危險。以前請兩個人搬字過紙、Excel 搬數據，而家 AI 幾秒搞掂。插圖、執相、音樂呢啲基本創作，AI 亦都全面代勞。

早幾日同一個做網絡安全嘅程式員傾計，佢同我講公司已經炒咗一半人，嗰啲人全部都係做重複性嘅工作。

咁人類仲有咩價值？

雖然而家 AI 仲係紅利期，但同所有經濟活動一樣，實會遇到瓶頸。根據邊際報酬遞減定律，模型越完善，投入落去嘅收益就會越低，就好似比特幣挖礦越嚟越難咁。

點解 AGI（通用人工智能）短期內好難成功？

好多人吹到 AGI 就快到，但我唔認為現有科技可以輕易突破，主要有幾個原因：

數據枯竭：高質素嘅人類數據就快被用完，AI 用 AI 產生嘅數據嚟訓練，會出現「模型崩潰」。

缺乏常識與邏輯：而家嘅 AI 本質係機率預測，佢唔係真係「理解」物理世界，缺乏人類嘅直覺同常識。

能源與算力成本：維持 AGI 等級嘅運算，對能源同硬件嘅要求係天文數字，商業上未必可行。

人類嘅價值：獨一無二嘅「味道」

當 AI 越盛行，大家反而會越追求「人味」。AI 追求完美，但人類嘅「錯誤」往往至係藝術。

誤打誤撞嘅經典：Guns N' Roses 嘅 Sweet Child O' Mine，入面嗰句 "Where do we go now?" 係因為主唱 Axl Rose 當時真係唔記得歌詞，隨口問一句，結果變咗神來之筆。AI 永遠唔會唔記得歌詞，所以佢造唔出呢種人為嘅意外美。

無法複製嘅工藝：手捲雪茄、唔同風土（Terroir）嘅咖啡豆，呢啲冇固定 SOP，係環境同經驗嘅結合，AI 搬唔走。

直火 vs 電腦：直火蒸餾嘅威士忌，風味就係同電腦精準控制嘅唔同；熱帶熟成同蘇格蘭熟成嘅層次，亦係地緣決定，唔係演算法可以模擬。

就算講到投資，AI 蒐集資料係好勁，但「投資風格」係人格嘅體現，係冇辦法複製嘅。

總結

唔想被 AI 取代，最緊要係做自己。唔好再做重複性嘅工作，要搵出自己獨特嘅味道。而家啲人講創立「個人 IP」，其實就係要將你嘅獨特性標籤化。

與其追求做一部完美嘅機器，不如做一個有瑕疵但真實嘅人。