滙豐取消面向客戶員工WFH安排 高層每周至少返辦公室4天

商業創科
更新時間：12:25 2026-03-10 HKT
發佈時間：12:25 2026-03-10 HKT

據彭博引述滙豐（005）內部備忘錄指出，香港面向客戶的員工，包括交易員和銷售人員，必須每周5天在辦公室或與客戶見面，結束了疫情期間香港前線員工居家辦公的時代，並將於4月1日起生效。滙豐發言人已證實備忘錄內容，並表示這些做法已被許多員工所接受。

備忘錄指出，有直接下屬的董事總經理和高級職員每周至少要到辦公室工作4天，而香港其他所有員工每周至少要工作3天，其中1天必須是星期一或星期五，具體取決於可用的辦公空間。

備忘錄又指，「各位人事經理，你們在推動良好實踐和提升員工體驗方面發揮著至關重要的作用」，「我們希望你們以明確的指導為榜樣引領變革我們希望你們以身作則，提供清晰的指導，迎接變革」。

