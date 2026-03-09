Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富邦香港去年純利大增52%

商業創科
更新時間：22:03 2026-03-09 HKT
發佈時間：22:03 2026-03-09 HKT

富邦香港公布，去年全年淨溢利13.76億元，按年增長52%，主要受惠營運收入上升及減值虧損顯著減少。

年內，受平均生息資產增長17%所帶動，淨利息收入上升12%至28.94億元。平均債務證券投資及貸款組合分別上升18%及11%，而客戶存款均額則升22%。由於息率下行，導致資產於重新定價時收益率承壓，淨息差收窄7個基點，由1.84%下調至1.77%。

非利息收入上升13%至4.25億元。保險業務收入、金融行銷業務淨收益及信貸業務手續費收入分別錄得 33%、31%及25%的強勁增長。然而，部分增長被對沖工具按市值計價所產生的虧損抵銷。

減值虧損總額大減44%至3.21億元，主要反映資產質素有所改善，受惠於該行策略性地專注維持較高信貸質素的風險承擔，於去年底計及商業票據和銀行同業貸款的減值貸款比率為0.74%，減值貸款覆蓋率則為 81.0%。

營運支出總計為13.97億元，上升9%，主要是由於僱員成本上升及資訊科技相關開支增加。
 

