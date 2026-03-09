Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

八達通續豁免的士手續費迎4月新例 4.2萬司機已註冊 按年增四成

商業創科
更新時間：18:00 2026-03-09 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-09 HKT

八達通宣布，為全力協助的士業界數碼轉型，及配合4月1日起要求所有的士必須提供電子支付的新法例，將繼續豁免的士司機使用商用版八達通App的手續費。目前，全港已有超過42,000名的士司機註冊「商用版八達通App」或配備八達通流動收款機，按年增長逾四成。

八達通表示，自2026年起，平均每月新增2,000名的士司機開設商用版八達通賬戶，自3月1日起，業界對4月1日實施的新法例反應正面，註冊數目顯著加速。單計3月首一星期，已有超過1,200名司機完成登記開戶。此外，為協助司機熟習操作，八達通配合運輸署設立的服務站，至今已吸引超過500名司機報名申請八達通商用版八達通App。

收款可直接增值八達通 交易金額較初期升3.3倍

此外，除了將收款轉賬至的士司機的銀行戶口，自2024年7月起，的士司機商戶亦可選擇將收款增值至八達通。此增值功能推出後，每月平均增值交易金額較服務推出初期上升3.3倍，每日平均增值八達通的次數，增幅亦逾3倍。

八達通亦稱，為進一步支援的士司機適應電子支付操作，將配合運輸署舉辦的專屬服務站。由3月7日至4月4日期間，將每日派員駐守三個指定停車場服務站，為司機提供註冊開戶及使用教學支援。司機只需準備香港身份證、的士司機證及銀行戶口證明，即可於約15分鐘內完成申請手續。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
4小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
10小時前
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
2026-03-08 13:15 HKT
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
9小時前
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
生活百科
6小時前
前TVB移民男星投訴揀錯老婆？貪圖美色棄當「千萬駙馬」 感嘆被騙婚36年
前TVB移民男星投訴揀錯老婆？貪圖美色棄當「千萬駙馬」 感嘆被騙婚36年
影視圈
3小時前
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡政府派油券紓困
03:05
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡減油稅、派油券紓困
社會
7小時前
涉謝斐道逆線行車 立法會議員陳家珮承認不小心駕駛傳票罪 被判罰款2千元兼停牌1個月
01:33
陳家珮承認不小心駕駛 罰2千元兼停牌1個月 已報駕駛改進課程 被李慧琼口頭警告
社會
4小時前
星島申訴王 | 援交詐騙「最大苦主」曝光 案情超離譜 退休翁中伏遭榨乾 $150萬換一場空
提防騙子
3小時前