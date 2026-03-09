八達通續豁免的士手續費迎4月新例 4.2萬司機已註冊 按年增四成

八達通宣布，為全力協助的士業界數碼轉型，及配合4月1日起要求所有的士必須提供電子支付的新法例，將繼續豁免的士司機使用商用版八達通App的手續費。目前，全港已有超過42,000名的士司機註冊「商用版八達通App」或配備八達通流動收款機，按年增長逾四成。

八達通表示，自2026年起，平均每月新增2,000名的士司機開設商用版八達通賬戶，自3月1日起，業界對4月1日實施的新法例反應正面，註冊數目顯著加速。單計3月首一星期，已有超過1,200名司機完成登記開戶。此外，為協助司機熟習操作，八達通配合運輸署設立的服務站，至今已吸引超過500名司機報名申請八達通商用版八達通App。

收款可直接增值八達通 交易金額較初期升3.3倍

此外，除了將收款轉賬至的士司機的銀行戶口，自2024年7月起，的士司機商戶亦可選擇將收款增值至八達通。此增值功能推出後，每月平均增值交易金額較服務推出初期上升3.3倍，每日平均增值八達通的次數，增幅亦逾3倍。

八達通亦稱，為進一步支援的士司機適應電子支付操作，將配合運輸署舉辦的專屬服務站。由3月7日至4月4日期間，將每日派員駐守三個指定停車場服務站，為司機提供註冊開戶及使用教學支援。司機只需準備香港身份證、的士司機證及銀行戶口證明，即可於約15分鐘內完成申請手續。

