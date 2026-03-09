騰訊據報參與派拉蒙收購華納交易 涉數億美元資金

據彭博引述消息報道，騰訊（700）計劃向派拉蒙影業（Paramount Skydance Corp.）收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery Inc.）的交易注入數億美元資金，以作為被動的財務投資者。不過，該交易仍有變數，騰訊最終亦可能決定不參與，而且整個收購過程或需時一段時間才能完成。

一度引起國安審查憂慮

報道指出，派拉蒙去年12月提出收購華納兄弟的要約時，曾包括騰訊承諾出資10億美元的股權投資，但由於華納兄弟憂慮該筆來自中國公司的資金可能引發美國監管部門的國安審查，相關承諾其後撤回。其後派拉蒙修訂出價後，華納兄弟最終同意由David Ellison領導的1,100億美元交易。

報道又指，華盛頓當局一直對中國資金持謹慎態度，曾導致TikTok美國業務被收購；另一方面，騰訊旗下芬蘭遊戲公司Supercell Oy本月亦曾表示，正配合美方針對其中國母公司數據處理的安全調查。

目前騰訊已持有派拉蒙的少數無投票權股份，並自2018年起對當時的Skydance Media進行策略性投資以來，參與了《魔鬼終結者：黑暗宿命》等影片的聯合投資、行銷及發行工作。

根據協議，派拉蒙收購華納兄弟的資金來源包括由Ellison家族及RedBird Capital Partners提供的470億美元股權，以及由美國銀行、花旗集團及阿波羅全球管理公司承擔的540億美元債務融資。現有派拉蒙股東亦有機會參與配股，以最多32.5億美元的B類股份參與新一輪融資。