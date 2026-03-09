施羅德稱美股處牛市末期 籲減持股票增持現金

環球資本市場近期相當波動，施羅德投資股票首席投資總監Alex Tedder表示，該行對股市保持謹慎，因風險正顯著上升，而美股處於牛市末期、美股七雄主導全球指數的回報，而人工智能（AI）交易正進入一個新階段。該行建議投資者買入如醫療保健、能源和消費品行業等價值股或價值型基金，以對沖風險。並建議減持股票，以及增加現金持有量、股息收入、短期債券等可能是明智之舉。

他指出，現時為美國股市歷來第二長的牛市，長達約17年，而最長的牛市要追溯到1950年代，處於戰後復甦期，當時牛市持續20或21年，又強調牛市不會永遠持續，最終會迎來回調，但未知是次回調的催化劑。

科企支出規模大無現金流 投資風險高

AI方面，他提及Facebook母企Meta、微軟、亞馬遜、Google母企Alphabet和甲骨文（Oracle）合共的2026年資本開支預算，已較去年11月多一倍。由此可見，其支出規模龐大，加上沒有自由現金流，認為投資這些公司風險更高。另在標普500指數中，約7成的資本開支來自美股七雄。他以美國軟件股為例，AI交易正進入一個新階段，基於贏家和輸家之間的差距更大，令市場更加分化，且對指數帶來更大的影響；但公司對AI持非常樂觀的看法。

他認為，如果外國投資者決定撤資，將其投資於本地市場或其他的非美國市場，將對美國市場產生重大影響。但他認為有危亦有機，並引用美國官方統計數據指，非美國投資者持有的美股和債券數量，較美國投資者多約兩倍。

他指出，如局勢升級，中東其他國家爆發戰爭，油價或漲至每桶100美元。

戰事結束油價難大跌

即使伊朗戰爭迅速結束，他認為油價不會大幅下跌，因為很多能源公司從調整成本結構中，取得強勁的現金流，繼而可以回報股東或投資新的勘探項目。並預計大量資金會流入勘探領域，他透露，其客戶在伊朗戰爭爆發後，加快投資組合調動。